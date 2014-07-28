Росія пригрозила Євросоюзу забороною на імпорт фруктів

Россільгоспнагляд до кінця тижня може ухвалити рішення про введення обмежень на ввезення фруктів в Росію з країн Євросоюзу, повідомив РІА Новини помічник керівника Россільгоспнагляду Олексій Алексєєнко.

За словами співрозмовника агентства, останнім часом в Росію з Європи почастішали поставки фруктів з небезпечним карантинним шкідником - східною плодожеркою.

"Через це існує ймовірність введення обмежень на їх ввезення до Росії. І заходи можуть бути введені як щодо поставок з ЄС в цілому, так і щодо окремих країн - так само, як було з посадковим матеріалом. У найбільш високій зоні ризику, звичайно, країни Східної Європи", - заявив Алексєєнко.

Рішення про введення обмежувальних заходів відомство може прийняти до кінця тижня. "Протягом найближчих днів", - уточнив Алексєєнко. Поки фітосанітарні експерти відомства запропонували найбільшим європейським постачальникам обговорити ситуацію, що склалася. "Самі ж ми на експертному рівні проводимо аналіз ризиків", - додав представник Россільгоспнагляду.

Як повідомляв УНІАН, Росія з 28 липня заборонила ввезення молока і молочної продукції з України.

З 28 липня також починають діяти обмеження на ввезення в РФ української рослинної продукції в ручній поклажі, багажі та посилках.

З 29 липня Росія заборонила ввезення українських плодоовочевих і рибних консервів.

В даний час під забороною також поставки в Росію свиней і продовольчої картоплі з України.