ЄС допоможе експортерам фруктів із Молдови, що зазнають збитків через Росію

Євросоюз подвоїть квоти на імпорт фруктів із Молдови з 1 серпня.

Як повідомляє Прайм із посиланням на прес-службу молдавського уряду, про це заявив європейський комісар з питань сільського господарства Дачіа Чолош у ході телефонної розмови з прем'єр-міністром республіки Юрієм Лянке.

"У порядку винятку ЄС вирішив подвоїти з 1 серпня квоти на імпорт яблук із 40 тис. до 80 тис тонн, слив із 10 тис. до 20 тис тонн і винограду з 10 тис. до 20 тис тонн у безмитному режимі", - наводить слова єврокомісара прес-служба уряду республіки. Якщо Єврокомісія оформить це рішення із запізненням, митні збори, сплачені молдавськими експортерами після 1 серпня, будуть повернуті, зазначив Чолош.

Він поінформував, що найближчим часом ЄК планує надати фінансову допомогу молдавським фермерам, які опинилися на межі банкрутства після введених Росією обмежень на імпорт сільгосппродукції з цієї республіки. Ці заходи були введені нібито за недотримання російського законодавства у сфері якості та захисту інтересів споживачів.

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За даними уряду Молдови, втрати аграріїв цього року можуть становити близько 150 млн доларів. Основних втрат зазнають виробники яблук, які були другими за величиною постачальниками до Росії після Польщі. Минулого року вони відвантажили близько 180 тис тонн яблук. Сьогодні в Молдові практично визрів новий урожай, однак фермери не поспішають його збирати, бо минулого року їм вдалося продати у країнах ЄС не більше 5 тис тонн яблук через високі вимоги до якості та упаковки на цьому ринку.