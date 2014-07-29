Уряд пообіцяв забезпечити аграріїв газом

14:03, 29 липня 2014
Агро
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Кабмін гарантує, що будуть забезпечені газом галузі переробки і зберігання зернових, виробництва цукру, птахівництва, тваринництва та виробництва хлібопродуктів

Правительство пообещало обеспечить аграриев газом / Фото УНИАН

Кабінет міністрів України обіцяє вітчизняним аграріям і виробникам продуктів харчування, що вони будуть забезпечені природним газом у необхідній кількості.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на слова заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Діденка.

«Урядом прийнято стратегічне рішення щодо забезпечення природним газом у необхідних обсягах основних виробничих потреб сільськогосподарських підприємств та виробників продуктів харчування», - наводяться в повідомленні слова Діденко.

Зокрема, уряд гарантує, що природним газом будуть забезпечені галузі переробки і зберігання зернових, виробництва цукру, птахівництва, тваринництва та виробництва хлібопродуктів.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, потреба сільгоспвиробників у газі до кінця 2014 року становить 2,5 млрд куб. м., при цьому у відомстві розраховують, що 0,5 млрд куб. м аграрії зможуть заощадити за рахунок переходу на альтернативні джерела енергії.

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«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, скоротивши при цьому до нуля постачання газу для українців, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.

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