У Сніжному відновили випуск хліба

Хлібозавод одного з найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні - групи Lauffer у Сніжному (Донецька обл.), виробничі потужності якого були зруйновані снарядом в середині липня, відновив роботу, повідомила прес-служба компанії.

«Сніжнянський хлібозавод відновив випуск хліба. З 25 липня підприємство виробляє понад 10 тонн хліба на добу, тим самим виконуючи заявки торговельних точок приватних підприємців Сніжного та прилеглих населених пунктів в достатньому обсязі», - сказано в повідомленні.

Хлібозавод все ще працює в аварійному режимі у зв'язку з частковим руйнуванням його інфраструктури. Роботи з відновлення підприємства тривають.

У Lauffer додали, що інші заводи групи в Донецькій і Луганській областях продовжують роботу.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня Lauffer перенесла виробництво із Сніжного у зв'язку з пошкодженням хлібозаводу снарядом. Випічка хліба з Сніжнянського хлібозаводу була перекинута на суміжне підприємство в Шахтарську.

Довідка УНІАН. У середині квітня російські озброєні бойовики і проросійськи налаштовані терористи захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську, а після незаконно проголосили створення так званих «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників. Для стабілізації ситуації в регіоні українська влада прийняла рішення про проведення антитерористичної операції. В даний час у східних областях країни триває кривавий збройний конфлікт.