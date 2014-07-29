Третина українських молочних заводів уже відповідають нормам ЄС - експерт

Таку думку в коментарі УНІАН озвучив генеральний директор «Центру підвищення ефективності в тваринництві» Микола Бабенко.

«Із 266 молокопереробних заводів, що працюють в Україні, третина вже сьогодні на належному рівні й за оснащенням, й за регламентами роботи відповідає вимогам ЄС. Тому хвилюватися тут майже немає підстав - вони без проблем пройдуть аудит і будуть підтверджені як такі, що можуть виробляти продукцію за євронормами», - сказав Бабенко.

За його словами, перший візит європейських ветеринарів, намічений на кінець вересня 2014 року на українські молокопереробні заводи з метою проведення аудиту на предмет їх відповідності стандартам Євросоюзу, матиме ознайомлювальний характер.

«Перший візит місії Гендиректорату Європейської комісії САНКО, скоріш за все, носитиме ознайомлювальний характер. У ході нього фахівці дадуть свої рекомендації вітчизняним переробникам, і надалі контролюватимуть їх виконання та дотримання», - сказав експерт.

Бабенко зазначив, що у вересні фахівці ЄС інспектуватимуть в Україні лише молокопереробні підприємства, хоча раніше Міністерство аграрної політики та продовольства повідомляло, що європейські ветеринари також відвідають підприємства вітчизняних виробників м'яса.

Разом із тим, експерт повідомив, що найбільші претензії з боку інспекторів САНКО можуть стосуватися не процесу переробки молока в Україні, а якості сировини.

«Покращення якості молока - процес, який займає значно більше часу. Тому, очевидно, це питання потребуватиме ретельнішого розгляду, й знадобиться не один візит європейських експертів», - пояснив Бабенко.

На його думку, умови утримання худоби в Україні, її відгодівля й ветеринарний догляд за нею потребують негайного перегляду, оскільки суттєво відстають від європейських стандартів.

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Як повідомляв УНІАН, за словами голови Мінагропроду Ігоря Швайки, європейські фахівці приїдуть інспектувати українські тваринницькі підприємства на предмет їх відповідності вимогам ЄС 28 вересня – 2 жовтня. Проведення такого аудиту є першим кроком на шляху отримання вітчизняними виробниками молока та м'яса права поставляти свою продукцію на європейський ринок.

На даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають лише 4 українських птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби й меду, що обумовлено невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.

27 червня Україна підписала економічну частину Угоди про асоціацію з ЄС. Проте вже з 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною та ЄС.