Росіяни можуть залишитися без олії та насіння: владі не подобається український соняшник

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) може запровадити заборону на поставки до РФ соняшника, кукурудзяної крупи, соєвих бобів і шроту з України у зв'язку з порушенням українськими постачальниками фітосанітарних вимог.

«Россільгоспнагляд не виключає вірогідного запровадження заборони на ввезення до Росії з України бобів соєвих, соняшника, крупи кукурудзяної, соєвого шроту», - сказано в повідомленні російського відомства.

Зокрема, в Россільгоспнагляді відзначили небезпеку ситуації із зараженістю української продукції карантинними для Росії бур'янами.

«Лише за перше півріччя цього року ці карантинні об'єкти виявлено в 23 товарних партіях української продукції рослинного походження», - повідомляє ветеринарне й фітосанітарне відомство РФ.

У повідомленні також сказано, що Россільгоспнагляд звернувся до Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з пропозицією про негайне проведення переговорів із проблеми, що склалася.

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Як повідомляв УНІАН, разом із агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд із початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

На сьогоднішній день до РФ заборонено ввезення української свинини й продуктів із неї, картоплі, а також суттєво обмежено поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.

З цього тижня Россільгоспнагляд заборонив ввезення до РФ молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів із України.