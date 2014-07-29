Білорусь пообіцяла Росії посилити контроль за українським молоком

Білорусь має намір посилити лабораторний контроль за молочною продукцією з України, після того, як Росія повністю заборонила поставки цих товарів на свій ринок.

Про це повідомила прес-служба Россільгоспнагляду з посиланням на головного ветеринарного інспектора Білорусі Юрія Пивоварчика.

«Юрій Пивоварчик повідомив Россільгоспнагляд про те, що Білорусь посилить лабораторний контроль за українською молочною продукцією, що ввозиться на її територію», - сказано в повідомленні відомства.

Крім того, Білорусь розгляне можливість заборони імпорту української яловичини «у зв'язку з існуючою небезпекою поставок до Росії безкісткової яловичини через Білорусь із України та Молдови».

Читайте такожБілорусь зняла обмеження на ввезення пива і цукерок з України - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, разом із агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд із початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

На сьогоднішній день до РФ заборонено ввезення української свинини й продуктів із неї, картоплі, а також суттєво обмежено поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.

Читайте такожУкраїна ввела спецмита на молоко, цукерки і пиво з Білорусі

З цього тижня Россільгоспнагляд заборонив ввезення до РФ молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів із України.