Сигарети без фільтра подорожчають до 10 гривень

У четвер в парламенті будуть розглядати ініціативу зрівняти акцизний податок на сигарети з фільтром і без фільтра, що призведе до дворазового подорожчання «безфільтровки» (законопроект Кабінету Міністрів №4309а).

Як повідомив регіональний директор «Імперіал Тобако Юкрейн» по Україні, Молдові та Кавказу Олег Стрекаль, мінфінівська ініціатива підняти акциз на сигарети без фільтру до рівня їхніх фільтрових «побратимів» з'явилася без попередніх консультацій з тютюновою індустрією, без аналізу соціально-економічних наслідків і більш прийнятних альтернатив збільшення надходжень від тютюнової індустрії.

«Вже зараз в ціні пачки дешевих сигарет акциз становить 72%, тоді як в пачці дорогих - тільки третину від ціни. Бідні знову змушені будуть платити більше», - говорить він. Стрекаль впевнений, що ініціатива вдарить по соціально незахищеним категоріям курців.

«Підвищення в два рази цін на доступний «безфільтр» перекриє багатьом курцям (більшість з яких - це пенсіонери та сільські жителі з низьким рівнем доходу) дорогу на легальний ринок, змушуючи шукати контрабандний товар. Економіку не обдуриш: після нововведень уряду пачка сигарет без фільтру буде коштувати мінімум 9 гривень, що на 4-5 гривень дорожче контрабандних сигарет із фільтром», - стверджує він.

Стрекаль нагадує, що через тіньовий ринок держбюджет втратив близько 2 млрд гривень минулого року, а в нинішньому ризикує втратити ще більше. «У випадку зрівняння ставок на сигарети з фільтром і без фільтра за приблизними підрахунками бюджет додатково ризикує недоотримати близько 1 млрд. гривень, які могли б піти на відновлення південно-сходу України після АТО», - говорить він.

В Україні щорічно виробляється близько 10 млрд сигарет без фільтра, в разі прийняття даного законопроекту експерти прогнозують скорочення легального виробництва цигарок без фільтру на 4,5 - 5 млрд шт. на рік і заміщення даного обсягу тіньовою продукцією, молдавською та білоруською контрабандою.

Нагадаємо, з 1 липня 2014 року акцизи на алкоголь і тютюнові вироби зросли в середньому на 25%.