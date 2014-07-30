Світові ціни на пшеницю оновили 4-річний мінімум

Світові ціни на пшеницю за підсумками торгів вівторка відновили мінімальні значення за 4 роки. Вересневий ф'ючерс на пшеницю в Чикаго подешевшав на 2,76% і закрився на рівні 522,4 долара за бушель, повідомляє Прайм.

З початку року ціни впали на 27%, а порівняно з максимумами літа 2010-го року - в 1,8 разу.

Причина такої динаміки - гарний стан врожаю в США і спокійна ситуація зі світовим попитом, вважає провідний аналітик Wild Bear Capital Віктор Неустроєв.

"У штатах Вісконсін і Мічиган врожайність виявилася вищою за очікування. Фермери припускали, що посіви в цих штатах серйозно постраждали внаслідок низьких температур цієї зими, але в дійсності їх стан виявилося помітно кращим. Цей фактор надав додатковий тиск на ціни", - говорить Неустроєв.

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За його словами, найближчим часом сподіватися на зростання цін на пшеницю навряд чи варто.

"Втрати врожаю спостерігаються в Австралії, але це не матиме істотного впливу на світову пропозицію, адже в Чорноморському регіоні врожай пшениці очікується вищим. Ціни можуть скоректуватися, якщо напруга в Чорноморському регіоні зросте, і виникне ризик перебоїв у поставках. Або ж попит на американську пшеницю зросте. Однак, поки що цього не спостерігається, а конкуренція на світових ринку стала ще жорсткішою", - підсумовує експерт.