Росія забороняє ввезення овочів і фруктів з Польщі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 1 серпня запроваджує обмеження на ввезення на територію РФ овочів і фруктів з Польщі.

Про це повідомив помічник керівника відомства Олексій Алексєєнко, передає РІА «Новости».

«Ми ухвалили рішення про запровадження обмежень на ввезення до РФ практично всіх овочів і фруктів з Польщі. Вони пов'язані з неодноразовими порушеннями сертифікації та виявленням карантинних об'єктів», - заявив співрозмовник.

Раніше Алексєєнко повідомляв, що цього тижня може бути ухвалене рішення про заборону ввезення капусти з Польщі - також через карантинні шкідники.

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Як повідомляв УНІАН, разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

На сьогодні у РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежено поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.

Також Россільгоспнагляд з 28 липня запроваджує повну заборону на поставку до РФ молочної продукції з України.

28 липня Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) заборонила з 29 липня ввезення української плодоовочевої продукції та рибних консервів.