Росія готується ввести мита на українські товари

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, яким вводяться мита на ввезення до Росії товарів українського походження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, відповідний документ розміщено на офіційному порталі підготовки нормативних правових актів.

Згідно з проектом, мита вводяться «в розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу (ставок режиму найбільшого сприяння нації)".

Режим найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю, передбачає встановлення середньозваженого тарифу на постачання товарів (зараз близько 7,8%).

Як повідомляв УНІАН, 27 липня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв знову заявив про можливість запровадження захисних заходів при постачанні на російський ринок продукції з України і Молдови після підписання цими країнами угод про асоціацію з Євросоюзом.

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Медведєв нагадав, що були підписані угоди ЄС про асоціацію з Молдовою і Україною - країнами, які є одночасно учасниками договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД. «Ми об'єктивно оцінюємо негативні наслідки таких рішень для нашої економіки, вважаємо ці ризики досить серйозними, особливо в тому, що стосується технічного регулювання, стандартів, санітарного та фітосанітарного контролю, саме тому ми ведемо консультації з ЄС, з партнерами по Митному союзу і СНД і будемо змушені за певної ситуації вводити захисні заходи», - пояснив Медведєв.

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