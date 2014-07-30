Польща вважає заборону ввезення овочів і фруктів помстою Росії через санкції ЄС

Про це йдеться в заяві міністерства, якою володіє УНІАН.

"Росія загалом інформувала про порушення в питаннях документації, але не повертала Польщі документів щодо яких були сумніви, тому міністр (сільського господарства) Марек Савіцький переконаний, що ембарго є політичною репресією через обмеження, котрі вводить Європейський Союз проти Росії", - йдеться у документі.

Міністерство відзначило, що польські сільгоспвиробники стали першими жертвами оголошених санкцій та наголосило, що буде вимагати від Єврокомісії відповідних компенсацій.

"Міністр не допустить, аби єдиними жертвами економічно-фінансових обмежень ЄС проти Росії стали польські сільгоспвиробники та садівники", - відзначено у повідомлені.

У міністерстві теж зауважили, що польські с/г виробники останні роки диверсифікували ринки збуту своїх товарів, та поставки до Росії становлять менше 7% усього сільськогосподарського експорту країни.

Вони додали, що через ебмарго постраждають теж російські споживачі, котрі купували якісну польську продукцію за доступними цінами.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія оголосила про заборону ввезення з Польщі овочів та фруктів, заявивши про порушення в сфері сертифікації та виявлення "карантинних продуктів".

Вчора представники 28-ми держав Європейського Союзу погодились запровадити економічні санкції проти Росії за підтримку нею озброєних бойовиків, котрі два тижні тому збили пасажирський боїнг з майже 300 людьми на борту.

Польща торік продала с/г продукції на 4,3 млрд євро.