«Нафтогаз» укладе з аграріями прямі договори на постачання газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» укладатиме прямі договори з агропромисловими підприємствами на поставки їм природного газу, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

«За результатами наради від 28.07.2014 року з питань забезпечення підприємств агропромислового комплексу природним газом Мінагропрод України повідомляє, що НАК «Нафтогаз» здійснює укладання прямих договорів на поставки природного газу підприємствам агропромислового комплексу», - сказано в повідомленні відомства.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, потреба сільгоспвиробників у газі до кінця 2014 року становить 2,5 млрд куб. м, при цьому у відомстві розраховують, що 0,5 млрд куб. м аграрії зможуть заощадити за рахунок переходу на альтернативні джерела енергії.

«Газпром» з 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, скоротивши при цьому до нуля поставки газу для українців, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів.