Росія заборонила українські соки

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що з метою захисту прав споживачів заборонила ввезення до Росії українських соків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«Росспоживнаглядом із 29 липня призупинено ввезення на територію Російської Федерації української сокової продукції, зокрема для дитячого харчування», - йдеться в повідомленні.

Заявляється, що при здійсненні федерального державного санітарно-епідеміологічного нагляду й федерального державного нагляду у галузі захисту прав споживачів виявлено, що українська сокова продукція не проходила державну реєстрацію на відповідність вимогам технічних регламентів Митного союзу, при цьому на її етикетці вказано єдиний знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу – «ЕАС».

Відповідну інформацію направлено до Федеральної митної служби та управління Росспоживнагляду в суб'єктах Російської Федерації.

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Як повідомляв УНІАН, разом із агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд із початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

На сьогоднішній день до РФ заборонено ввезення української свинини та продуктів з неї, картоплі, а також суттєво обмежено поставки кондитерських виробів і м'яса птиці.

Також Россільгоспнагляд із 28 липня запроваджує повну заборону на поставки до РФ молочної продукції з України.

28 липня Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) заборонила з 29 липня ввезення української плодоовочевої продукції та рибних консервів.

Довідка УНІАН. За даними Державної фіскальної служби України, в 2013 році вітчизняні виробники поставили на російський ринок сокової продукції на 287 тис. дол, що становить 36,4% від усього експорту цієї продукції з України минулого року. За перше півріччя цього року експорт соків до РФ із України в грошовому виразі становив 62 тис. дол.