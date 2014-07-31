Українські компанії можуть закуповувати кримське зерно, а до російських будуть застосовані санкції - аналітик

Українські компанії можуть купувати зернові у кримських виробників з метою подальшого його постачання на експорт, не порушуючи при цьому закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив журналістам президент Української зернової асоціації Володимир Клименко.

«Територія Криму є територією України, тому якщо якісь українські компанії отримують з Криму автомобільним транспортом зерно і його експортують, усе абсолютно законно», - сказав Клименко.

Разом з тим, експерт упевнений, що до російських компаній, які експортують або будуть експортувати зерно з Криму, будуть застосовані санкції, тому що світова громадськість визнала територію півострова анексованою Російською Федерацією.

За словами керівника бізнес-проектів інформаційно-аналітичного агентства «АПК-Інформ» Родіона Рибчинського, з Криму заборонено вивезення продовольчого, але не фуражного зерна. Тому українські компанії, перед якими у кримських виробників є зобов'язання, сьогодні змушені закуповувати в них зерно.

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Крім того, за інформацією Рибчинського, зерно з Криму через Керченський і Севастопольські морпорти все-таки експортується, проте переважно це малогабаритні судна, які можуть швидко змінювати напрямок руху, тому відвантажують зернові не завжди в тих країнах, у яких задекларували.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Россільгоспнагляду, обсяг експорту зернових і продуктів їх переробки з Криму з 22 червня склав 39,9 тис. тонн. Російське відомство стверджує, що зерно було поставлене до Саудівської Аравії, Кіпру і Туреччини. Дипломатичні відомства цих країн спростували інформацію Россільгоспнагляду.