Білорусь зняла обмеження на ввезення української картоплі

Білорусь із 31 липня знімає обмеження на поставки продовольчої картоплі з України, повідомляє Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

«З 31 липня 2014 знято тимчасові обмеження на ввезення картоплі продовольчої з України до Республіки Білорусь», - йдеться у повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Міністерство сільського господарства і продовольства Білорусі заборонило ввезення до країну української картоплі слідом за аналогічним рішенням Россільгоспнагляду.

Читайте такожБілорусь зняла обмеження на ввезення пива і цукерок з України - ЗМІ

У 2013 році українські виробники поставили на білоруський ринок картоплі на 531 тис. дол., що становить 17,3% виручки від загального експорту картоплі з України.