Россільгоспнагляд виявив у європейському м'ясі заборонену речовину
Раніше Россільгоспнагляд виявив гормон росту в продукції зі США.
Россільгоспнагляд призупинив рішення про відновлення поставок із ЄС до РФ м'ясного тримінгу (обрізків) у зв'язку з виявленням рактопаміну (гормону росту, забороненого в РФ і ЄС).
Про це ИТАР-ТАСС повідомив керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт.
"У зв'язку з цим випадком ми призупинили відкриття поставок тримінгу з країн Євросоюзу", - зазначив він.
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Відомство вперше виявило заборонений гормон росту в м'ясній продукції з ЄС, пояснив Данкверт. Виявлено речовину було в яловичому тримінгу, що надійшов з Іспанії.
Раніше такий гормон Россільгоспнагляд виявив у продукції зі США та ряду інших країн. Це призвело до припинення постачань із цих країн.