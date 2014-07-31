Росія збирається повністю зупинити ввезення овочів і фруктів із Європи

Федеральна служба з ветеринарного та фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) може прийняти рішення про заборону імпорту рослинної продукції з країн Євросоюзу через нібито регулярне виявлення карантинних для Росії об'єктів у європейських постачаннях.

Про це ИТАР-ТАСС повідомив керівник Россільгоспнагляду Сергій Данкверт.

"Останні випадки можуть говрити про те, що європейська система забезпечення карантинної безпеки не працює", - продовжив він.

Читайте такожБілорусь зняла обмеження на ввезення української картоплі

За словами Данкверта, Россільгоспнагляд зараз збирає доказову базу з усіх випадків постачань європейської продукції з карантинними для Росії об'єктами, щоб оцінити існуючі ризики.

Найближчим часом будуть проведені консультації з фітосанітарними службами Єврокомісії та окремих країн Євросоюзу, додав Данкверт.