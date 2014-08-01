Росія заборонила ввезення соняшника та сої з України

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 1 серпня заборонила ввезення на територію Російської Федерації кукурудзяної крупи, соняшника, соєвих бобів і шроту з України у зв'язку з нібито порушенням українськими постачальниками фітосанітарних вимог.

«Россільгоспнагляд вважає за необхідне як екстрений захід запровадити з 1 серпня 2014 року тимчасові обмеження на ввезення з України до Росії бобів соєвих, соняшника, крупи кукурудзяної та соєвого шроту», - сказано в повідомленні відомства.

Зокрема, Россільгоспнагляд заявляє про виявлення в українській рослинній продукції карантинних для Росії бур'янів, ценхруса малоквіткового, амброзії полинолистої і череди волосистої.

При цьому відомство стверджує, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України проігнорувала пропозицію Россільгоспнагляд про переговори щодо цієї проблеми.

Читайте такожБілорусь зняла обмеження на ввезення української картопліЯк повідомляв УНІАН, разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

На сьогодні в РФ заборонено ввезення молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів, соків з України, а також української свинини і продуктів з неї, картоплі. Істотно обмежено поставку кондитерських виробів і м'яса птиці.