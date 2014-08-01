Росія продовжує забороняти українські продукти - на черзі цибуля

Россільгоспнагляд наступного тижня може ввести обмеження на ввезення цибулі з України на територію Росії, повідомив РІА Новини помічник керівника відомства Олексій Алексєєнко.

У четвер Россільгоспнагляд повідомив, що виявив в партії української ріпчастої цибулі паразитичне захворювання - золотисту нематоду.

"Ми послали Держветфітослужбі України запит на проведення переговорів. Чекаємо відповіді наступного тижня. Або вони з нами зустрінуться, або, якщо будуть ухилятися від переговорів, ми введемо обмеження", - заявив Алексєєнко.

Як свідчать дані ФМС Росії, в 2013 році в країну було ввезено з України 18,1 тисячі тонн цибулі на 6,3 мільйона доларів. У загальному імпорті цієї рослинної продукції в РФ частка України склала 8,9%. Між тим, найбільшими імпортерами цибулі в Росію у 2013 році були Китай (81,3 тисячі тонн), Нідерланди (43,3 тисячі тонн) і Єгипет (26,4 тисячі тонн).

Як повідомляв УНІАН, поряд з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування.

Ще минулого тижня в Россільгоспнагляді повідомили, що можуть повністю призупинити ввезення продовольства з України на час проведення переговорів про євроінтеграцію. Слідом за цим відомство з 28 липня зупинило ввезення до Росії української рослинної продукції в ручній поклажі, багажі та посилках, а також молока і молочної продукції.

Під забороною знаходяться також поставки в Росію свиней з України. Зі свого боку Росспоживнагляд з 29 липня призупинив ввезення в країну української плодоовочевої продукції і рибних консервів, а з 31 липня - соків. З 1 серпня Россільгоспнагляд обмежив ввезення соєвих бобів, соняшника, кукурудзяної крупи і соєвого шроту.