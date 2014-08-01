Окупаційна влада Криму знову блокує транспорт з українськими продуктами

Сьогодні представники Російської Федерації повністю заблокували в'їзд транспорту з продовольчими товарами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-служба Управління Міндоходів у Херсонській області, формальна причина непропуску - невідповідність санітарним нормам РФ. На територію АРК забороняють ввозити: кукурудзу, кукурудзяну крупу, сою, соєву муку, насіння соняшника, консервацію, молочну продукцію, безалкогольні напої.

Рух автотранспорту через пункти контролю "Ставки" і "Каїрка" з боку Криму повністю заблоковано. Черги транспорту з боку материкової частини вже більше шести кілометрів.

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Заборона на завезення продуктів до Криму - це частина загального плану РФ по дестабілізації ситуації і ескалації напруженості в регіоні. Крім того примус до отримання російських митних дозволів для українських перевізників - це частина заходів по легітимізації окупації.

Нагадуємо що 17 травня цього року вже проводилися подібні дії по блокуванню ввезення українських продуктів харчування до Криму. Тоді формальною причиною була відсутність дозволів Россільгоспнагляду.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) з 1 серпня заборонила ввезення на територію Російської Федерації кукурудзяної крупи, соняшнику, соєвих бобів і шроту з України у зв'язку з порушенням українськими постачальниками фітосанітарних вимог.

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«Россільгоспнагляд вважає за необхідне як екстрений захід запровадити з 1 серпня 2014 року тимчасові обмеження на ввезення з України до Росії бобів соєвих, соняшнику, крупи кукурудзяної та соєвого шроту», - сказано в повідомленні відомства.

Зокрема, Россільгоспнагляд заявляє про виявлення в українській рослинній продукції карантинних для Росії бур'янів, ценхруса малоквіткового, амброзії полинолистої і череди волосистої.

При цьому відомство стверджує, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України проігнорувала пропозицію Россільгоспнагляд про переговори щодо цієї проблеми.

Разом з агресією проросійськи налаштованих терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні в РФ заборонено ввезення молочної продукції, плодоовочевих і рибних консервів, соків з України, а також української свинини і продуктів з неї, картоплі. Істотно обмежено поставку кондитерських виробів і м'яса птиці.