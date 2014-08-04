Чергові "небезпечні речовини" Росія знайшла в американському віскі

Федеральна служба з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) виявила невідповідності при обігу в РФ американського віскі.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Виявлено порушення вимог законодавства у сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та законодавства у сфері захисту прав споживачів при обігу на території Російської Федерації американського віскі Бурбон", - повідомляє Росспоживнагляд.

Так, згідно з повідомленням, віскі Кентукі Стрейт Бурбон "Кентукі Джентльмен" виробництва "Barton 1792 Distillery" (США) не проходив державну реєстрацію на відповідність вимогам технічних регламентів Митного союзу, при цьому на його етикетці вказано єдиний знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу - «ЄАС».

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"Також у зазначеному спиртному напої виявлені фталати, які здатні викликати функціональні, а в подальшому й органічні зміни в центральній і периферійній нервовій системі, ендокринній системі, а також онкологічні захворювання і проблеми з безпліддям у чоловіків і жінок", - заявляє Росспоживнагляд.

За даним фактом відомство проводить контрольно-наглядові заходи.

Як повідомляв УНІАН, разом з агресією проросійських терористів у східних областях України, Россільгоспнагляд і Роспоживнагляд з початку року посилили тиск і на українських постачальників продуктів харчування. На сьогодні до РФ заборонено ввезення української свинини і продуктів з неї, картоплі, а також істотно обмежено поставки кондитерських виробів, м'яса птиць, молочної продукції, плодоовочевої продукції та рибних консервів, соків.

29 липня європейські лідери домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції проти декількох фізичних осіб.

США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».