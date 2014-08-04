Россільгоспнагляд знову виявив антибіотики в українському сирі

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) заявила про виявлення антибіотиків у партії українського сиру, що надійшов з Хмельницької маслосирбази.

Як повідомляється на сайті відомства, постачання до РФ продукції даного підприємства вже були тимчасово обмежені.

«При лабораторних дослідженнях у період посиленого лабораторного контролю партії сиру, що надійшла з України з Хмельницької маслосирбази, виявлені антибіотики тетрациклінової групи. На продукцію цього підприємства з 28 липня уже введено тимчасові обмеження», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після початку конфліктів між Україною і Росією, зокрема, після анексії Росією АР Крим та початку військових дій на сході країни, Росія почала в посиленому режимі вводити заборони на різну українську продукцію.

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Зокрема, ці обмеження суттєво торкнулися молочної продукції, зокрема сиру. Наприклад, із 4 липня Росспоживнагляд заборонив ввезення на територію РФ продукції семи українських дочірніх підприємств одного з найбільших в Україні виробників молочної продукції групи «Мілкіленд».

Із 1 серпня поточного року Россільгоспнагляд заборонив ввезення до РФ молочної продукції українських виробників «Техмолпром» (Полтавська обл.) і «Славутський маслоробний комбінат» (Хмельницька обл).