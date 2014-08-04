Експерт розповів, як українським виробникам шукати вихід на ринок Росії

Українські виробники, ввезення товарів яких обмежує Росія, повинні шукати вихід на ринок через треті країни або переорієнтуватися.

Таку думку в ході прес-конференції висловив голова громадської організації «Комітет економістів України» Андрій Новак.

«Перший напрямок - продовжувати продавати свою продукцію на російському ринку, але вже не як українську. Тобто потрібно шукати виробників-партнерів не з України, які будуть реалізовувати цю продукцію через будь-яку іншу країну в залежності від категорії товару. Наприклад, через Білорусь», - заявив Новак.

За його словами, можливість використання білоруських партнерів є, оскільки необхідні зв'язки і кооперація вже існують, але її реалізація залежатиме від позиції влади країни.

«Все, що продається в Росії, продається і в Білорусі», - зазначив він.

Виробникам експерт рекомендує інтенсивніше шукати також європейських партнерів, налагоджувати з ними спільне виробництво і домагатися того, щоб українська продукція виходила під знаком «зроблено в ЄС», так як цей знак визнається в усьому світі і відкриє для вітчизняних товарів зокрема і російський ринок.

Експерт зазначив, що Україна зараз у зовнішній торгівлі проходить шлях, який Грузія вже пройшла.

«Перед Грузією Росія взагалі закрила свій ринок, а не просто обмежила. У грузинських виробників не було іншого виходу, як шукати інші ринки збуту, розширювати географію експорту. У підсумку це пішло на користь Грузії», - сказав Новак.

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація традиційно є найбільшим споживачем українських товарів, хоча її частка в українському експорті неухильно знижується, що зумовлено запровадженням адміністративних обмежень російськими властями. Так, у травні поточного року поставки в цю країну скоротилися на 28,5% порівняно з травнем минулого - до 960 млн дол., що склало 19% українського експорту.