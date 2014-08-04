Обсяг українського експорту в Росію може знизитися мінімум на 35% - експерт

Обсяг українського експорту в Росію за підсумками 2014 року може знизитися як мінімум на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі.

Про це в коментарі УНІАН сказав голова громадської організації «Комітет економістів України» Андрій Новак.

«Я думаю, що якщо за підсумками року ми втратимо 35% експорту на російський ринок, то це буде порівняно небагато. Це оптимістичний сценарій», - сказав Новак.

Читайте такожЕксперт розповів, як українським виробникам шукати вихід на ринок Росії

За його словами, в гіршому випадку обсяги експорту до Росії можуть впасти і на 50%. При цьому російські споживачі самі постраждають від обмежень поставок українських товарів, оскільки технічну продукцію дуже складно замістити поставками з іншого джерела.

«Дуже багато продукції російська сторона не може замістити це технічна продукція, виробництво якої неможливо організувати відразу ж. Зерно можна взяти і купити десь у того ж Китаю, а замінити технічну продукцію дуже складно. Вони купували українську продукцію, тому що це їм вигідно», - сказав Новак.

Він також зазначив, що серед українських підприємств у разі скасування Росією безмитного торговельного режиму з Україною найбільше постраждають вітчизняні промисловці, які не мають достатнього запасу рентабельності, щоб компенсувати підвищення мит зниженням відпускної ціни.

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація традиційно є найбільшим споживачем українських товарів, хоча її частка в українському експорті неухильно знижується, що зумовлено запровадженням адміністративних обмежень російськими властями. Так, у травні поточного року поставки в цю країну скоротилися на 28,5% порівняно з травнем минулого - до 960 млн дол, що склало 19% українського експорту.

30 липня міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, яким вводяться мита на ввезення в Росію товарів українського походження.

Згідно з проектом, мита вводяться «в розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу (ставок режиму найбільшого сприяння нації)".

Режим найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю, передбачає встановлення середньозваженого тарифу на постачання товарів (зараз близько 7,8%).