Канал Сіверський Донець - Донбас знову зупинено

За інформацією КП "Компанія "Вода Донбасу", у зв'язку з виходом з ладу ЛЕП 35 кВт в районі Майорська було виведено з експлуатації насосну станцію 3-го підйому каналу Сіверський Донець - Донбас, і 5 серпня канал зупинено.

У зв'язку з цим знову припинено водопостачання частини населених пунктів, підкреслюється у повідомленні на сайті Донецької міської ради.

Так, до Донецька і Макіївки вода подається у скороченому режимі.

Водопостачання немає і в Красноармійську, Селідовому, Димитровому, Новогродівці. Немає води і в Авдіївці, оскільки не працює Донецька фільтрувальна станція.

Як і раніше, споживачі не одержують воду в Торезі, до Шахтарська вода надходить лише частково, оскільки Новостожковський водопровідний вузол не працює.

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Вода не надходить до Вугледару, Волновахи і Новотроїцького. Докучаєвськ частково одержує воду з місцевих джерел.

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У фахівців немає можливості розпочати ремонтні роботи, оскільки у даному районі проводиться активна фаза АТО, зазначається у повідомленні.