Fitch знизив рейтинг агрохолдингу «Мрія»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий кредитний рейтинг однієї з найбільших агропідприємств України - агрохолдингу «Мрія» до рівня «С» з «ССС». Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинг був знижений на тлі фінансових труднощів і планів з реструктуризації боргу, оголошених керівництвом підприємства.

Раніше, 4 серпня, агрохолдинг «Мрія» звернувся до кредиторів з проханням відстрочити боргові виплати за корпоративними п'ятирічними бондами, випущеними в 2013 році на суму 400 млн дол. через погіршення фінансового стану емітента.

«Мрія» не здійснила процентних та амортизаційних платежів за своїми зобов'язаннями, і тому оголошення дефолту може статися раніше очікуваного. Що також додає невизначеності», - йдеться в повідомленні Fitch.

Аналітики агентства відзначають, що в разі, якщо питання ліквідності агрохолдингу не буде вирішено, зниження рейтингу продовжиться.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня агрохолдинг «Мрія» розмістив на Ірландській фондовій біржі повідомлення про погіршення фінансового стану внаслідок цілої низки факторів, включаючи зростання цін на сировину і зниження цін на агропродукцію, а також утруднений доступ до агроінфраструктури у зв'язку із загальнополітичною ситуацією в Україні. Керівництво холдингу не виключає перегляду фінансових позицій компанії і бізнес-плану. У компанії також запропонували кредиторам і власникам паперів спільно пошукати взаємовигідну фінансове рішення.

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Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія», контрольований Іваном і Клавдією Гута, обробляє близько 320 тис. га у п'яти областях у Західній Україні. Компанія спеціалізується на вирощуванні зернових, цукрових буряків і картоплі. У 2008 році «Мрія» через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc привернула 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.