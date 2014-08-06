ЄБРР надасть $42 млн двом українським агрохолдингам

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредити для поповнення оборотного капіталу двом великим агрохолдингам України - $15 млн компанії "Оболонь" і €20 млн ($26,9 млн) компанії "Астарта". Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті банку, передає ИТАР-ТАСС.

ЄБРР має намір надати кредитні кошти в рамках Фонду підтримки корпорацій України, наголошується в повідомленні.

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"Оболонь" є найбільшим виробником пива та безалкогольних напоїв в Україні. Об'єм щорічного виробництва підприємств компанії становить 80 млн декалітрів.

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"Астарта" - вертикально інтегрований агрохолдинг, який спеціалізується на вирощуванні цукрових буряків, зернових і олійних культур та виробництві цукру.