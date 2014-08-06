Україна готова призупинити санкції проти білоруських товарів
Але за умови, що білоруська сторона зніме перепони для українського експорту.
Україна готова призупинити санкції проти білоруських товарів, якщо білоруська сторона зніме перешкоди для українського експорту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив урядовий уповноважений у справах європейської інтеграції Валерій П’ятницький.
«Нами було ухвалено рішення про призупинення санкцій щодо білоруських товарів, але воно діятиме у разі, якщо білоруська сторона повністю розблоковує всі поставки нашого товару на свій ринок», - заявив він.
За його словами, йдеться про ліцензування української продукції, що є порушенням угоди про вільну торгівлю.
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«Ми провели консультації у Мінську, і білоруська сторона зробила певні кроки, щоб виправити цю ситуацію», - сказав П’ятницький.
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Він відзначив, що у разі повторних порушень з білоруського боку Україна відновить дію санкцій.