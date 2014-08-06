Україна готова призупинити санкції проти білоруських товарів, якщо білоруська сторона зніме перешкоди для українського експорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив урядовий уповноважений у справах європейської інтеграції Валерій П’ятницький.

«Нами було ухвалено рішення про призупинення санкцій щодо білоруських товарів, але воно діятиме у разі, якщо білоруська сторона повністю розблоковує всі поставки нашого товару на свій ринок», - заявив він.

За його словами, йдеться про ліцензування української продукції, що є порушенням угоди про вільну торгівлю.

Читайте такожБілорусь зняла обмеження на ввезення української картоплі

«Ми провели консультації у Мінську, і білоруська сторона зробила певні кроки, щоб виправити цю ситуацію», - сказав П’ятницький.

Читайте такожБілорусь пообіцяла Росії посилити контроль за українським молоком

Він відзначив, що у разі повторних порушень з білоруського боку Україна відновить дію санкцій.