У Росії різко скоротився імпорт сільгосппродукції

Імпорт соняшникової олії в Росії в 1-му півріччі 2014 року скоротився в 6,8 рази - до 1,6 млн доларів у порівнянні з тим же періодом 2013 року, передає ПРАЙМ з посиланням на дані Федеральної митної служби /ФМС/.

Читайте такожРосійські компанії перестали брати міжнародні кредити, боячись відмовиПричому, імпорт соняшникової олії в Росію з країн СНД скоротився до 0,9 млн доларів у січні-червні 2014 року з 10 млн доларів в 1-му півріччі 2013 року. Постачання цієї продукції з-за кордону в натуральному вираженні впало в 7,2 рази - до 1,1 тис тонн.

***ЄС з 21 липня зняв обмеження на імпорт української соняшникової олії, вони діяли з 2008 року.

Також у 1-му півріччі 2014 року значно скоротилися поставки в Росію ячменю з-за кордону - на 56% до 28,6 млн доларів (120,7 тис тонн) відносно того ж періоду 2013 року.

Читайте такожЕксперт розповів, як українським виробникам шукати вихід на ринок РосіїІмпорт свіжого та замороженого м'яса в Росії в січні-червні 2014 року впав майже на 23% до 1,7 млрд доларів (423,6 тис. тонн) проти результатів 1-го півріччя 2013 року. Причому, імпорт цієї продукції з країн СНД збільшився на 41,5% до 238,1 млн доларів (57 тис тонн), а з країн далекого зарубіжжя - скоротився на 28% до 1,46 млрд доларів (366,6 тис. тонн).

Постачання пшениці і меслину з зовнішніх ринків у Росії також знизилося в 1-му півріччі 2014 року щодо того ж періоду 2013 року - на 51% до 66,6 млн доларів (287,5 тис тонн).

Імпорт вершкового масла в Росію за цей період збільшився на 56% до 415,6 млн доларів (80,6 тис. тонн). Причому, поставки цієї продукції з країн СНД подвоїлися, досягнувши 126 млн доларів (22,6 тис тонн).