Росія заборонила імпорт м'яса тепер уже з Румунії

Россільгоспнагляд із 6 серпня заборонив ввезення до РФ живої великої рогатої худоби та низки видів іншої м'ясної продукції з Румунії.

Відомство посилається на спалах енцефалопатії, додавши чергове обмеження на імпорт на тлі протистояння з США і Євросоюзом через конфлікт в Україні, передає Reuters.

Про плани ввести заборону "у зв'язку зі спалахом губкообразної енцефалопатії великої рогатої худоби на території жудца Клуж Румунії" Россільгоспнагляд повідомив ще 1 липня, указ про це був підписаний у вівторок 5 серпня, а з 6 серпня він набув чинності.

На тлі конфлікту з Україною і загострення відносин з США і Євросоюзом, яке викликало санкції проти російських компаній, Росія в останні місяці заборонила імпорт низки продуктів.

Так, 4 серпня Росспоживнагляд повідомив про плани заборонити бурбон із Кентуккі, раніше Москва заборонила поставки українських сирів, цукерок і соків.

У першій половині 2014 року, за даними Мінсільгоспу, імпорт м'яса до РФ упав більш ніж на третину в річному виразі, що пов'язано в першу чергу із забороною на імпорт європейської свинини.

Минулого тижня російські інформагентства писали з посиланням на голову Россільгоспнагляду про можливу швидку заборону на м'ясо птиці зі США.

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Введене з 6 серпня обмеження імпорту з Румунії стосується "живої великої рогатої худоби, м'ясний, м'ясо-кісткового, кров'яного борошна, яловичини на кістці, субпродуктів, перероблених білків тваринного походження, призначених на корм продуктивним тваринам, за винятком отриманих від переробки риби, а також кормів, до складу яких входять перероблені білки тваринного походження, за винятком білків молока", йдеться на сайті відомства.