Путін заборонив у Росії продукти з країн, які ввели санкції

Президент Росії Володимир Путін підписав Указ «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою гарантування безпеки Російської Федерації», яким забороняється протягом року ввозити на територію Російської Федерації окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, що запровадили проти РФ санкції.

Текст документа опублікований на сайті глави російської держави.

«Протягом одного року з дня набуття цим указом чинності забороняється або обмежується здійснення зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію Російської Федерації окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є держава, що ухвалила рішення про запровадження економічних санкцій до російських юридичних і (або) фізичних осіб або приєдналася до такого рішення», - повідомляється в документі.

Як наголошується на сайті, документ прийнято «з метою захисту національних інтересів Російської Федерації».

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Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження третьої економічної фази санкцій за підтримку Росією бойовиків на Донбасі і анексію Криму. Санкції почали діяти з 1 серпня. Вони передбачають обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції щодо кількох фізичних осіб.

США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».