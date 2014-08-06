Яценюк пояснив, кого з аграріїв переведуть на загальне оподаткування

Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи має намір перевести на загальну систему оподаткування, зокрема оподаткування на додану вартість, агропідприємства, річний оборот яких становить більш як 20 млн. грн і земельний банк яких налічує понад 3 тис. га земель сільгосппризначення, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми пропонуємо на обговорення дві моделі реформування ПДВ в агросекторі. Перша модель – всі ті, у кого річний обсяг виручки не перевищує 20 млн. грн і 3 тис. га, залишаються на діючій системі оподаткування. Всі решта переходять на загальну систему. Це означає, що 90% підприємств, які працюють в агросекторі, залишаються на діючій системі оподаткування, і лише 10% переходять на загальну систему», - сказав Яценюк.

При цьому він зазначив, що Кабмін готовий обговорювати це питання. «Ми знаємо, що в Раді (Верховній Раді - УНІАН) є серйозне аграрне лобі і ми готові до дискусії про те, яку систему оподаткування агросектору ви вибираєте», - звернув увагу Яценюк.

Водночас він зазначив, що зміни оподаткування в агросекторі спричинять і зміни в системі підтримки підприємств з боку держави. «Наступного року вважаю за необхідне відновити систему компенсації процентних платежів за кредитами аграріям», - сказав глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, у Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, запроваджений у 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

У липні Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників (які обробляють більш як 1 тис. га з щорічним оборотом у 20 млн. грн) на загальну систему оподаткування на додану вартість (ПДВ), а також продовження до 1 січня наступного року режиму звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.