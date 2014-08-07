Росія придумала, як помститися Coca-Cola за відкликання реклами з телеканалів

Фракція КПРФ внесе до Держдуми законопроект, що вводить спеціальний акциз на цукровмісні безалкогольні напої, пишуть «Известия».

Як розповів виданню головний юрист фракції КПРФ Вадим Соловйов, в якості прикладу пропонується взяти досвід Данії: у цій країні акциз стягується в залежності від концентрації цукру - від $0,10 до $0,28 за літр.

"Вже давно визнано, що солодка газована вода, coca-cola зокрема, служить основною, якщо не головною причиною ожиріння і пов'язаних з ним хвороб - раку, інфаркту та інших. Акциз зробить напої з цукром більш дорогими, а значить, менш бажаними для споживачів. Це світовий досвід, і ми тут не повинні залишатися осторонь", - зазначив юрист.

Читайте такожCoca-Cola відкликала рекламу відразу з чотирьох російських телеканалів В 2011 році податок на солодкі напої ввела Франція: там податок на coca-cola і інші газовані напої становить $0,1 на літр і приносить в бюджет близько €120 млн. Можливий ефект від російського податку поки підраховується, говорить Соловйов. У Мінфіні РФ також не змогли озвучити конкретні цифри.

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