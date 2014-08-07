Росія придумала, як помститися Coca-Cola за відкликання реклами з телеканалів

09:27, 07 серпня 2014
Агро
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У Держдумі вже розроблено відповідний законопроект.

REUTERS

Фракція КПРФ внесе до Держдуми законопроект, що вводить спеціальний акциз на цукровмісні безалкогольні напої, пишуть «Известия».

Як розповів виданню головний юрист фракції КПРФ Вадим Соловйов, в якості прикладу пропонується взяти досвід Данії: у цій країні акциз стягується в залежності від концентрації цукру - від $0,10 до $0,28 за літр.

"Вже давно визнано, що солодка газована вода, coca-cola зокрема, служить основною, якщо не головною причиною ожиріння і пов'язаних з ним хвороб - раку, інфаркту та інших. Акциз зробить напої з цукром більш дорогими, а значить, менш бажаними для споживачів. Це світовий досвід, і ми тут не повинні залишатися осторонь", - зазначив юрист.

Читайте такожCoca-Cola відкликала рекламу відразу з чотирьох російських телеканалів В 2011 році податок на солодкі напої ввела Франція: там податок на coca-cola і інші газовані напої становить $0,1 на літр і приносить в бюджет близько €120 млн. Можливий ефект від російського податку поки підраховується, говорить Соловйов. У Мінфіні РФ також не змогли озвучити конкретні цифри.

Читайте такожCoca-Cola прибере з напоїв інгредієнт, що викликає побоювання споживачівВтім, на рішення обкласти coca-cola додатковим податком вплинуло і недавнє рішення компанії відкликати свою рекламу з ряду російських телеканалів у зв'язку з санкціями проти Росії, визнається Соловйов.

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