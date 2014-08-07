ЄС готовий домагатися через СОТ скасування заборон Росії на імпорт продовольства

ЄС готовий домагатися через Світову організацію торгівлі /СОТ/ скасування російських заборон на імпорт продовольства. Про це заявив ІТАР-ТАСС європейське дипломатичне джерело.

"Політично мотивовані масштабні торговельні заборони є прямим порушенням норм СОТ, які РФ зобов'язалася дотримуватися. - сказав дипломат. - Ці заходи будуть ретельно проаналізовані, після чого повинні бути подані відповідні позови до СОТ".

Читайте такожРосійські банки звернулися за допомогою до держави через санкції ЗаходуКрім того, за словами джерела, Єврокомісія приступить до аналізу заборони РФ на імпорт продуктів з держав ЄС, як тільки буде опублікований їх офіційний список.

У разі необхідності "в найближчі дні може бути скликане засідання Ради ЄС на тому рівні, який буде необхідний".

Читайте такожСанкції Заходу: Путін наказав розробити відповідні заходи - Le MondeЗа його словами, "поки передчасно говорити, чи буде ЄС приймати відповідні торговельні заходи на введену РФ (через санкції проти Росії) заборону на імпорт ряду продуктів харчування з Європи".

Російська заборона на імпорт продовольства з ЄС - це "безвідповідальна міра", яка "може призвести до збитків на мільярди євро, причому як для європейських, так і для російських споживачів", заявило джерело.

Читайте такожПутін став заручником своєї політики - КваснєвськийДипломат вважає, що російський споживач "заплатить за це рішення підвищенням цін на продовольчі товари, оскільки йому доведеться оплачувати транспортні витрати за заміщення дешевого і якісного європейського імпорту з інших регіонів світу".

Він також висловив думку, що, приймаючи такі обмеження, "російське керівництво сприяє поглибленню міжнародної ізоляції РФ".

Президент РФ Володимир Путін вирішив 6 серпня заборонити чи обмежити строком на рік ввезення сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства з країн, що приєдналися до економічних санкцій проти Росії. Список продуктів, що потрапляють під заборону, як очікується, буде опубліковано 7 серпня.