Росія хоче збільшити постачання продуктів з Латинської Америки

Росія має намір збільшити поставки продуктів з країн Латинської Америки, щоб замінити постачальників з країн, які ввели санкції проти РФ за агресію проти України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Россільгоспнагляду, з цією метою сьогодні пройдуть консультації керівника відомства Сергія Данкверта з послами низки країн Латинської Америки.

«Зустрічі з послами Еквадору, Бразилії, Чилі та тимчасовим повіреним у справах Аргентини в Росії відбудуться 7 серпня і будуть присвячені обговоренню можливостей розширення поставок цими країнами харчової продукції на російський ринок», - йдеться в повідомленні.

Напередодні в ході зустрічі заступника керівника Россільгоспнагляду Євгена Непоклонова з секретарем (заступником міністра) з міжнародних відносин в агробізнесі Мінсільгоспу Бразилії Марсело Жункейрой було заявлено про можливість розширення поставок сировини і продовольства на російський ринок.

Читайте такожРосія продовжує забороняти українські продукти - на черзі цибуля

Жункейра зазначив, що Мінсільгосп Бразилії в особі національної ветеринарної служби готовий надати додаткові гарантії безпеки при постачаннях у Росію субпродуктів, молочних продуктів, а також яловичини, свинини, м'яса птиці.

У результаті зустрічі Россільгоспнагляд скасував тимчасові обмеження на низку бразильських підприємств з виробництва тваринницької продукції.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про застосування окремих спеціальних економічних заходіву цілях забезпечення безпеки Російської Федерації», яким забороняється протягом року ввозити на територію РФ окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, які ввели санкції проти РФ.

За агресію проти України санкції проти Росії ввели країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Швейцарія та інші.