У Білому домі розповіли, до чого призведе заборона Москви імпорту товарів з США

Заборона Москви на імпорт товарів зі США лише поглибить ізоляцію Росії, заявляють у Білому домі.

Як повідомляє Радіо "Свобода", за словами речниці Білого дому Лаури Лукас Магнусон, заходи, які запроваджує Москва проти західних компаній через те, що США та Євросоюз ввели санкції проти РФ, у майбутньому вдарить по російській економіці.

Магнусон наголосила, що навіть російський Центральний банк заявив, що заборона імпорту продуктів харчування стимулюватиме зростання інфляції у Росії.

Американський та європейський імпорт продуктів харчування до Росії становить кілька мільярдів доларів щорічно.

6 серпня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким забороняється впродовж року ввозити до Росії окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, що запровадили санкції проти Росії.

Указ набрав чинності вже 6 серпня, але уряд РФ має ще окремим рішенням визначити перелік товарів, на які поширюється заборона.

6 серпня Канада запровадила нові санкції через дестабілізацію ситуації в Україні. Загалом під дію обмежень потрапляють 22 компанії та 19 фізичних осіб.

Впродовж минулого тижня і на початку нинішнього Євросоюз, а також США та ряд інших країн оголосили про нові санкції проти осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії РФ на дестабілізацію ситуації в Україні, зокрема втручання на сході України та анексію Криму.