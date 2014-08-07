РФ заборонила постачання м'яса, овочів, риби і молочки з країн, які ввели санкції

Росія повністю заборонила поставки яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні російського уряду.

«Я підписав постанову уряду. Росія вводить повну заборону на поставки яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав Медведєв.

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За його словами, всі ці заходи не торкнуться дитячого харчування і продуктів, які люди самі купують у цих країнах.

«Обмеження вводяться з сьогоднішнього дня на один рік, але якщо наші партнери продемонструють конструктивний підхід з питань співпраці, уряд готовий переглянути терміни дії цих заходів», - сказав Медведєв.

Він відзначив, що Росія довгий час не відповідала на санкції Заходу. «Ми до останнього сподівалися, що наші зарубіжні колеги зрозуміють, що санкції – це шлях у глухий кут, вони нікому не потрібні, але вони не зрозуміли. Ситуація склалася так, що ми змушені піти на заходи у відповідь», - сказав Медведєв.