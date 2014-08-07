ЄС може відповісти на заборону Росією імпорту європейської продукції

Європейський Союз шкодує у зв'язку з повідомленням Російською Федерацією про заходи, націлені на імпорт харчової та сільськогосподарської продукції, і наголошує, що залишає за собою право, в разі необхідності, вжити інших заходів.

„Ця заява є явно політично мотивованою”, - заявив у четвер в Брюсселі на брифінгу представник Європейської комісії Фредерік Вінсент, передає власний кореспондент агентства УНІАН.

За його словами, Комісія дасть оцінку цим заходам, як тільки отримає більше інформації. „Ми наголошуємо, що обмежувальні заходи Європейського Союзу безпосередньо пов'язані з незаконною анексією Криму та дестабілізацією України. ЄС, як і раніше, прагне до деескалації ситуації в Україні, і всі повинні приєднатися до цих зусиль”, - зазначив Вінсент.

Крім того, представник ЄК додав, що після вивчення заходів, які будуть вжиті Російською Федерацією, ЄС „залишає за собою право вжити заходів, якщо це буде необхідно”.

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Відповідаючи на запитання щодо можливої компенсації секторам європейської економіки, які потенційно можуть постраждати від таких дій Росії, Вінсент зазначив, що на даному етапі про це ще зарано говорити. „Ми повинні дочекатися списку від російської влади”, - констатував він.

При цьому представник ЄК повідомив, до Росії постачається близько 10% європейського експорту.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію становища в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції. «Я підписав постанову уряду. Росія вводить цілковиту заборону на постачання яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав Медведєв.