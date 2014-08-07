У США не розуміють, навіщо Росія відмовилася від якісної їжі

Координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід не розуміє, навіщо Росія обмежила собі доступ до якісних продуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я не розумію, наскільки росіянам допоможе те, що у них відберуть доступ до якісної їжі», - заявив він.

«Проте хай це пояснює російський уряд. Якщо у людей забирають продукти харчування, чому вони вважають, що це буде добре для людей», - додав Фрід.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня президент РФ Володимир Путін підписав указ «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою забезпечення безпеки Російської Федерації», яким забороняється впродовж року ввозити на територію РФ окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, які ввели проти РФ санкції.

За агресію проти України санкції проти Росії ввели країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Швейцарія та інші.

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7 серпня прем'єр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції.

«Я підписав постанову уряду. Росія вводить повну заборону на поставки яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів із країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав Медведєв.