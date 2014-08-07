Україна призупиняє спецмита для Білорусі з 19 серпня

Україна з 19 серпня призупиняє дію спеціальних мит на ввезення білоруських товарів, введених раніше у відповідь на дискримінаційні заходи Білорусі щодо вітчизняного експорту.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі буде опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 8 серпня.

Відповідно до повідомлення, Мінекономрозвитку України розраховує, що Республіка Білорусь найближчим часом не здійснюватиме ліцензування українських кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, окремих видів макаронних виробів, пива солодового, цементу, скла полірованого і склотари.

Білоруська сторона повинна забезпечити відміну угод про постачання товарів, якими визначаються цінові й кількісні обмеження, укладені між українськими експортерами і державними органами Республіки Білорусь.

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Разом з тим, у рішенні комісії передбачено, що спеціальне мито може бути відновлене до 31 грудня 2016 року за заявою українських виробників-експортерів у разі наявності факту дискримінаційних дій з боку Республіки Білорусь.

Як повідомлялося раніше, постановами Ради міністрів Республіки Білорусь було введено режим ліцензування імпорту пива солодового, кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, окремих видів макаронних виробів, цементу, скла полірованого і склотари до Республіки Білорусь з країн, які не є членами Митного союзу.

Видача ліцензій здійснювалася за наявності угод про умови постачання між білоруським державним органом і українським експортером, в яких встановлювалися цінові і кількісні обмеження, що суперечить міжнародним зобов'язанням.

На думку української влади, такі дії Республіки Білорусь створили штучні перепони з доступу на білоруський ринок і завдали значного збитку українським виробникам.

З метою захисту вітчизняних експортерів Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 1 липня 2014 року ухвалила рішення про застосування заходів у вигляді введення спеціального мита на деякі білоруські товари. Спеціальне мито набуло чинності 27 липня 2014 року.