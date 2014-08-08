ЄС обговорить збитки від заборони ввезення продуктів харчування в Росію

Євросоюз проведе наступного тижня експертну зустріч для обговорення збитку від російської заборони на імпорт продуктів харчування, за підсумками якої "може бути скликане, у разі необхідності, екстрене міністерське засідання Ради ЄС". Це питання обговорювалося в четвер на переговорах єврокомісара з сільського господарства Дачана Чолоша і міністра сільського господарства Франції Стефана Ле Фоля, повідомили ИТАР-ТАСС в Єврокомісії (ЄК).

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"Зустріч на експертному рівні пройде на початку наступного тижня. На ній детально проаналізують російський заборону, після чого буде прийматися рішення про необхідність скликання екстреного засідання Ради ЄС", - пояснили в ЄК.

Комісії належить також вирішити ще одну проблему - чи компенсувати європейським аграріям з фондів ЄС частина їх збитків від російських санкцій. Франція, яка є одним з основних виробників аграрної продукції в Європі і має надзвичайно потужне аграрне лобі, глибоко стурбована наслідками для європейського ринку сільськогосподарської продукції.

"Яблука, помідори і персики поставляються в Росію особливо широко, і це може призвести до катастрофічної ситуації, оскільки в цьому році урожай загрозливо великий", - попередив голова Французької федерації виробників фруктів Люк Барб'є.

Як повідомляв УНІАН,ЄС готовий домагатися через Світову торговельну організацію (СОТ) скасування російських заборон на імпорт продовольства.

"Політично мотивовані масштабні торговельні заборони є прямим порушенням норм СОТ, які РФ зобов'язалася дотримуватися, - сказав дипломат. - Ці заходи будуть ретельно проаналізовані, після чого повинні бути подані відповідні позови до СОТ".