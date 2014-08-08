ЄС обговорить збитки від заборони ввезення продуктів харчування в Росію
Зустріч на експертному рівні пройде на початку наступного тижня.
Євросоюз проведе наступного тижня експертну зустріч для обговорення збитку від російської заборони на імпорт продуктів харчування, за підсумками якої "може бути скликане, у разі необхідності, екстрене міністерське засідання Ради ЄС". Це питання обговорювалося в четвер на переговорах єврокомісара з сільського господарства Дачана Чолоша і міністра сільського господарства Франції Стефана Ле Фоля, повідомили ИТАР-ТАСС в Єврокомісії (ЄК).
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"Зустріч на експертному рівні пройде на початку наступного тижня. На ній детально проаналізують російський заборону, після чого буде прийматися рішення про необхідність скликання екстреного засідання Ради ЄС", - пояснили в ЄК.
Комісії належить також вирішити ще одну проблему - чи компенсувати європейським аграріям з фондів ЄС частина їх збитків від російських санкцій. Франція, яка є одним з основних виробників аграрної продукції в Європі і має надзвичайно потужне аграрне лобі, глибоко стурбована наслідками для європейського ринку сільськогосподарської продукції.
"Яблука, помідори і персики поставляються в Росію особливо широко, і це може призвести до катастрофічної ситуації, оскільки в цьому році урожай загрозливо великий", - попередив голова Французької федерації виробників фруктів Люк Барб'є.
Як повідомляв УНІАН,ЄС готовий домагатися через Світову торговельну організацію (СОТ) скасування російських заборон на імпорт продовольства.
"Політично мотивовані масштабні торговельні заборони є прямим порушенням норм СОТ, які РФ зобов'язалася дотримуватися, - сказав дипломат. - Ці заходи будуть ретельно проаналізовані, після чого повинні бути подані відповідні позови до СОТ".