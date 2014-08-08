Росія заборонила ввезення до окупованого Криму рогатої худоби і ковбаси з України

Управління Россільгоспнагляду по окупованих Росією Криму і Севастополю ввело заборону на ввезення двох партій великої рогатої худоби і ковбаси з України через нібито допущені при поставці порушення, повідомляється на сайті відомства.

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