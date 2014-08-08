Росія сама постраждає від заборони продуктів з Європи - Financial Times

Російська Федерація сама постраждає від введеної нею заборони на поставки продуктів з низки західних країн, що також може призвести до падіння рекордної популярності чинного президента РФ Володимира Путіна, пише британська Financial Times.

Видання відзначає, що росіянам найближчим часом слід чекати зростання цін на низку продуктів та їх дефіцит, при цьому найбільше потерпатимуть найменше забезпечені громадяни РФ.

Крім того, пише Financial Times, ембарго може призвести до подальшої девальвації російського рубля.

"Пан Путін грає зі своєю популярністю. Може статися, що є ліміт у здатності російських медіа подавати, що погіршення рівня життя викликане агресією Заходу, оскільки заборону ввела російська влада", - пише видання.

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При цьому газета зазначає, що Захід не повинен дозволити вибити себе з колії російським ембарго, зобов'язаний продовжити введення санкцій проти Росії і має бути готовим посилити тиск на неї у разі введення військ в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російські власті офіційно оголосили про заборону поставок низки продовольчих товарів з країн, які раніше ввели або підтримали санкції проти Росії за її підтримку сепаратистів в Україні.

Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія і Японія.