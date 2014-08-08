Білорусь з 19 серпня скасує ліцензування українських товарів

Білорусь скасує обов'язкове ліцензування українських товарів із 19 серпня згідно з домовленостями, досягнутими 5 серпня Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь.

Скасування ліцензування українських товарів повинно відбутися синхронно із скасуванням українською стороною спеціальних імпортних мит на білоруські товари. Таким чином, обмеження, запроваджені у взаємній торгівлі, із зазначеної дати будуть повністю усунені.

«Розраховуємо, що надалі будь-які проблемні питання у двосторонніх торговельно-економічних відносинах між нашими країнами вирішуватимуться шляхом консультацій, у конструктивному ключі і на взаємовигідній основі», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 19 серпня припиняє дію спеціальних мит на ввезення білоруських товарів, запроваджених раніше у відповідь на дискримінаційні заходи Білорусі щодо вітчизняного експорту.

Раніше постановами Ради міністрів Республіки Білорусь було запроваджено режим ліцензування імпорту пива солодового, кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, окремих видів макаронних виробів, цементу, скла полірованого і склотари до Республіки Білорусь з країн, які не є членами Митного союзу.

З метою захисту вітчизняних експортерів Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 1 липня 2014 року ухвалила рішення про застосування заходів у вигляді запровадження спеціального мита на деякі білоруські товари. Спеціальне мито набуло чинності 27 липня 2014 року.