В окупованому Криму наростає загроза продовольчого колапсу

Унаслідок часткової заборони Росією ввезення української молочки в окупований нею Крим, на півострові спорожніли полиці в багатьох магазинах і супермаркетах. А так як місцеві виробники в основному випускали молочну продукцію за рахунок сировини, що надходила з материкової України, то дефіцит може виникнути вже найближчим часом, передають "Новини Криму".

Читайте такожУкраїна готує поетапний план повернення КримуКатастрофічної загрози дефіциту молока і молочної продукції в Криму немає, питання полягає в забезпеченні готовою продукцією і сировиною території півострова, повідомив голова президії національної спілки РФ виробників молока Андрій Даниленко.

Читайте такожКримчанам замість молока в пакетах продають звичайну водуЗа його словами, в рамках держпрограми розвитку сільського господарства відпрацьовуються кілька проектів по створенню молочних комплексів на території анексованого Криму, які його повністю забезпечать молочною продукцією. Але чітких строків вирішення проблеми він не назвав.

Читайте такожРосія заборонила ввезення в окупований Крим рогатої худоби і ковбаси з України Державна фіскальна служба України заявила, що, блокуючи в'їзд транспорту з українськими продовольчими товарами в Автономну Республіку Крим, Росія створює штучний дефіцит продуктів харчування на тимчасово окупованій території України.

У Державній фіскальній службі нагадали, що першого серпня представники Російської Федерації повністю заблокували в'їзд транспорту з українськими продовольчими товарами в Крим. Формальна причина затримки - невідповідність санітарним нормам РФ.

17 травня цього року Росією вже проводилися подібні заходи по блокуванню ввезення українських продуктів харчування в окупований Крим. Тоді формальною причиною була відсутність дозволів Россільгоспнагляду.