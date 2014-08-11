Польща підготувала позов до СОТ у зв'язку з російськими обмеженнями імпорту
Міністерство сільського господарства Польщі підготувало офіційну скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з російським забороною на ввезення широкого спектру продовольчих товарів з ЄС
Про це повідомив у понеділок журналістам глава відомства Марек Савицький, пише РИА Новости.
Савицький заявив, що скарга Польщі до СОТ на дії Росії готова і "передана віце-прем'єру Янушу Пехочиньському".
Глава Мінсільгоспу пояснив, що Пехочиньський "займається питаннями співпраці з цією організацією торгівлі (СОТ), в найближчі дні вона (скарга) піде далі".
Росія 1 серпня припинила імпорт майже всіх польських овочів і фруктів, пояснивши це порушеннями сертифікації та виявлення карантинних об'єктів. Варшава звернулася до ЄС за компенсацією для своїх аграріїв.
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Через кілька днів Росія на рік заборонила імпорт низки товарів з країн, які ввели проти неї санкції, включаючи ЄС. У список обмежень потрапили, в тому числі, фрукти і овочі.
У 2013 році Польща експортувала в Росію понад 804 тисяч тонн овочів та фруктів на суму близько 336 мільйонів євро.