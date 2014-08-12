ЄС має намір відмовити країни Латинської Америки постачати продукти в Росію

Європейський союз планує провести переговори з країнами Латинської Америки, щоб такі країни як Бразилія і Чилі, припинили співпрацю з Росією в питаннях поставок сільськогосподарської продукції, пише «Газета.Ru» з посиланням на Financial Times.

Читайте такожForbes: Росія неправильно сприймає поняття торгівлі, тому ввела заборону на імпорт з ЄС і СШАЗа даними видання, Європа сподівається, що латиноамериканські країни не стануть отримувати вигоду з ситуації, що склалася. Також за словами джерела, компанії, які укладуть контракти з Росією, буде складно зрозуміти країнам, що потрапили під санкції Росії на імпорт продовольчих товарів.

Читайте такожРФ заборонила постачання м'яса, овочів, риби і молочки з країн, які ввели санкціїРаніше американський журнал Forbes писав, що Бразилія наживеться на відмові Росії від так званого санкційного імпорту.