Україна експортувала вже понад 3 мільйона тонн зерна.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

Фактичні обсяги експорту складають 3030 тис. тонн, з яких: пшениці – 1324 тис. тонн; кукурудзи – 362 тис. тонн; ячменю – 1313 тис. тонн та інших зернових – 31 тис. тонн. Завантажено на кораблі – 158 тис. тонн.

Читайте такожЗапаси зерна в Україні скоротилися на 20%

Таким чином, обсяги експортованих та підготовлених до експорту зернових складають 3188 тис. тонн (пшениці – 1482 тис. тонн, ячменю – 1313 тис. тонн та кукурудзи – 362 тис. тонн).

Ціни попиту на зернові в даний час коливаються в залежності від регіону: на пшеницю 3-го класу – від 1839 до 2430 грн./т, на фуражну пшеницю 6-го класу – від 1700 до 2400 грн. за тонну.

Зараз ціни на продовольчу та фуражну пшеницю складають: на пшеницю 3 класу – 2163 грн/т, на фуражну – 1935 грн/т.

Середні ціни на ячмінь становлять 1936 грн/т, на кукурудзу – 1868 грн/т.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії, за попередніми даними, у 2013/2014 маркетинговому році (МР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) поставили на зовнішні ринки 32,4 млн тонн зернових, що на 42,1% більше, ніж у попередньому сезоні, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.