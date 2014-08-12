Білорусь і Казахстан відмовилися підтримати заборону Росії на імпорт з ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовився підтримати російську заборону на імпорт продовольства з країн, які ввели санкції проти Росії, пишуть "Ведомости".

«Потрібні нам польські яблука - ми купуємо, але не для Росії, а для внутрішнього ринку, - заявив Лукашенко. - Потрібні якісь німецькі делікатеси - також купуємо для внутрішнього споживання. Треба нам щось переробляти - ми купуємо і переробляємо».

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Правда, за даними Белстата, за п'ять місяців 2014 р., білоруських лимонів в Росію поставлено на $1,7 млн, білоруських бананів - на $183 000, білоруських ананасів - на $37 000, білоруських горіхів (кокосових, бразильських, кеш'ю та мигдалю) - на $1,8 млн, білоруських мідій - на $792 000, білоруських восьминогів - на $449 000.

Читайте такожЄС компенсує країнам-членам збитки від російських санкцій - посол ЄС в МосквіДругий партнер Росії по Митному союзу - Казахстан дотримується тієї ж позиції, що й Білорусь. Прес-служба президента країни Нурсултана Назарбаєва після його телефонної розмови з Путіним повідомила: «Це (заборона на імпорт сільгосппродукції) - односторонній захід Росії, це не передбачає залучення інших країн - членів Митного союзу і єдиного економічного простору (ЄЕП)».

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З 2015 р. повинен заробити Євразійський економічний союз (ЄАЕС), наступна стадія інтеграції після Митного союзу і ЄЕП. Але в Росії, Білорусі і Казахстана, як і раніше, немає єдиної торгової політики, а одностороннє рішення Росії віддаляє можливість створення дійсно єдиної митної території, вважають експерти.

Білорусь і Казахстан одного разу вже відмовилися підтримати російські захисні заходи - тоді вони стосувалися українських товарів.